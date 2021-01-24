Экс-владелец банка «Югра» хочет погасить долги перед кредиторами

Алексей Хотин предложил погасить долги за полтора года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин предложил погасить его долги перед кредиторами. Фото письма-предложения разместили участники сообщества «ВКонтакте», которые отстаивают права так называемых превышенцев «Югры».

«Алексей Хотин обратился к Агентству по страхованию вкладов, которое выполняет функции ликвидатора „Югры“, и ЦБ с очередным предложением по погашению долгов банка», — передает « Коммерсант ».

В письме он предложил в течение 18 месяцев погасить задолженность перед физлицами, вклады которых превышали 1,4 млн рублей, — прямыми платежами, а в расчетах с АСВ использовать вексельную схему. Однако бизнесмен не раскрыл источники средств. В Агентстве по страхованию вкладов подтвердили, что получили письмо Хотина. Там уточнили, что обращение «содержит информацию о намерении произвести расчеты только с первой очередью кредиторов банка, что противоречит действующему законодательству». Вкладчики «Югры» приветствуют желание Хотина выплачивать задолженность, однако уверенности в том, что их требования будут удовлетворены, нет, отмечает член совета кредиторов Николай Николаев.

Частный банк «Югра» основали в 1990 году в Мегионе (Югра). Его офисы работали во всех регионах Уральского федерального округа, а также в Перми и Москве. В июле 2017 года у банка отозвали лицензию, а затем признали банкротом.

Как писало URA.RU, бывшего главного акционера банка «Югра» задержали в апреле 2019 года. Им предъявлено обвинение в растрате 7, 5 млрд и 283 млрд рублей средств организации. Частный банк «Югра» был основан в Мегионе (ХМАО) в 1990 году. Филиалы организации работали во всех регионах Уральского федерального округа и в Москве. В 2017 году у банка отобрали лицензию, а затем признали банкротом.