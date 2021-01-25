Президент России Владимир Путин выступил перед студентами в режиме видеоконференции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент выступил перед студентами — объявлено о новой акции в поддержку Навального — в РФ проверят школы и детсады — вузы вернутся к традиционному формату обучения — Россию исключили из лунной программы — космические туристы из России отправятся на орбиту. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 25 января — в обзоре URA.RU:

Путин прокомментировал митинги и высказался о своем «дворце»

Все граждане страны имеют право выражать свою точку зрения, но должны делать это в рамках закона. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя недавние акции в поддержку блогера Алексея Навального.

Также президент заявил, что не смотрел расследование блогера Алексея Навального о «своем дворце» в Геленджике, но видел видеоподборки, которые ему подготовили помощники.

Соратник Навального объявил дату новых акций

Глава сети штабов блогера Алексея Навального Леонид Волков объявил, что 31 января будут проходить новые акции.

МИД России обвинил США во вмешательство в дела страны из-за проведения несанкционированных акций 23 января. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Президент назвал плюсы ЕГЭ

По мнению главы России Владимира Путина, ЕГЭ дает возможность поступать в ведущие вузы страны выпускникам из регионов. Об этом он сообщил во время онлайн-встречи в рамках празднования Дня студента.

Кроме того, по словам Путина, в российских вузах будет увеличено количество бюджетных мест.

Вузы вернутся в очный формат обучения

Высшие учебные заведения России вернутся к очному формату обучения. Об этом заявило Министерство науки и высшего образования РФ. Дату возвращения к традиционному обучению ведомство пока не называет.

В России началась массовая ревизия школ и детсадов

Сотрудники прокуратуры начинают массовую проверку российских школ и детских садов из-за того, что в этих учреждениях стало много случаев отравления детей. Такое указание дал генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Россию исключили из лунной программы

Представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway. В пресс-службе Роскосмоса заявили, что последний раз участвовали во встрече по проекту в июне 2020 года.

В то же время в компании «Главкосмос» заявили, что готовы осуществить запуск первых космических туристов в 2022—2023 годах.