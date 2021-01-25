Самое важное в России и в мире на 25 января. Путин высказался о митингах, вузы перейдут на очное обучение, РФ отправит туристов в космос

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир на экране
Президент России Владимир Путин выступил перед студентами в режиме видеоконференции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент выступил перед студентами — объявлено о новой акции в поддержку Навального — в РФ проверят школы и детсады — вузы вернутся к традиционному формату обучения — Россию исключили из лунной программы — космические туристы из России отправятся на орбиту. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 25 января — в обзоре URA.RU:

Путин прокомментировал митинги и высказался о своем «дворце»

  • Все граждане страны имеют право выражать свою точку зрения, но должны делать это в рамках закона. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя недавние акции в поддержку блогера Алексея Навального.
  • Также президент заявил, что не смотрел расследование блогера Алексея Навального о «своем дворце» в Геленджике, но видел видеоподборки, которые ему подготовили помощники.

Соратник Навального объявил дату новых акций

  • Глава сети штабов блогера Алексея Навального Леонид Волков объявил, что 31 января будут проходить новые акции.
  • МИД России обвинил США во вмешательство в дела страны из-за проведения несанкционированных акций 23 января. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Президент назвал плюсы ЕГЭ

  • По мнению главы России Владимира Путина, ЕГЭ дает возможность поступать в ведущие вузы страны выпускникам из регионов. Об этом он сообщил во время онлайн-встречи в рамках празднования Дня студента.
  • Кроме того, по словам Путина, в российских вузах будет увеличено количество бюджетных мест.

Вузы вернутся в очный формат обучения

  • Высшие учебные заведения России вернутся к очному формату обучения. Об этом заявило Министерство науки и высшего образования РФ. Дату возвращения к традиционному обучению ведомство пока не называет.

В России началась массовая ревизия школ и детсадов

  • Сотрудники прокуратуры начинают массовую проверку российских школ и детских садов из-за того, что в этих учреждениях стало много случаев отравления детей. Такое указание дал генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Россию исключили из лунной программы

  • Представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway. В пресс-службе Роскосмоса заявили, что последний раз участвовали во встрече по проекту в июне 2020 года.
  • В то же время в компании «Главкосмос» заявили, что готовы осуществить запуск первых космических туристов в 2022—2023 годах.

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