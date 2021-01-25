Президент выступил перед студентами — объявлено о новой акции в поддержку Навального — в РФ проверят школы и детсады — вузы вернутся к традиционному формату обучения — Россию исключили из лунной программы — космические туристы из России отправятся на орбиту. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 25 января — в обзоре URA.RU:
Путин прокомментировал митинги и высказался о своем «дворце»
- Все граждане страны имеют право выражать свою точку зрения, но должны делать это в рамках закона. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя недавние акции в поддержку блогера Алексея Навального.
- Также президент заявил, что не смотрел расследование блогера Алексея Навального о «своем дворце» в Геленджике, но видел видеоподборки, которые ему подготовили помощники.
Соратник Навального объявил дату новых акций
- Глава сети штабов блогера Алексея Навального Леонид Волков объявил, что 31 января будут проходить новые акции.
- МИД России обвинил США во вмешательство в дела страны из-за проведения несанкционированных акций 23 января. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Президент назвал плюсы ЕГЭ
- По мнению главы России Владимира Путина, ЕГЭ дает возможность поступать в ведущие вузы страны выпускникам из регионов. Об этом он сообщил во время онлайн-встречи в рамках празднования Дня студента.
- Кроме того, по словам Путина, в российских вузах будет увеличено количество бюджетных мест.
Вузы вернутся в очный формат обучения
- Высшие учебные заведения России вернутся к очному формату обучения. Об этом заявило Министерство науки и высшего образования РФ. Дату возвращения к традиционному обучению ведомство пока не называет.
В России началась массовая ревизия школ и детсадов
- Сотрудники прокуратуры начинают массовую проверку российских школ и детских садов из-за того, что в этих учреждениях стало много случаев отравления детей. Такое указание дал генпрокурор РФ Игорь Краснов.
Россию исключили из лунной программы
- Представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway. В пресс-службе Роскосмоса заявили, что последний раз участвовали во встрече по проекту в июне 2020 года.
- В то же время в компании «Главкосмос» заявили, что готовы осуществить запуск первых космических туристов в 2022—2023 годах.
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