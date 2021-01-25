Экс-главу Екатеринбурга Александра Высокинского 26 января будут назначать на пост первого замгубернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Высокинский прошел собеседование в заксобрании — пресс-секретаря отца Сергия арестовали в третий раз — в Каменске-Уральском будет новый глава — врио мэра Среднеуральска набирает команду. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 26 января — в обзоре URA.RU:

Высокинского будут выдвигать на пост замгубернатора

Фракции регионального заксобрания провели собеседование с врио первого замгубернатора Александром Высокинским. 26 января региональный парламент будет согласовывать его кандидатуру на этот пост.

Помощника опального отца Сергия вновь арестовали

Пресс-секретарь бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) Всеволод Могучев 25 января получил еще один административный арест на 15 суток.

В то же время, последователи Сергия, после его ареста, готовы сами выбрать нового духовника в Среднеуральский женский монастырь.

Назван приемник главы Каменска-Уральского

В случае перехода мэра Каменска-Уральского Алексея Шмыкова на пост заместителя губернатора области, его кресло займет первый зам Алексей Герасимов.

Новый глава Среднеуральска набирает команду

Врио мэра Среднеуральска, бывший первый вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик, по мнению инсайдера агентства, может ввести в свою команду кого-то из своих бывших коллег по мэрии.