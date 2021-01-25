25 января 2021
24 января 2021

Самое актуальное в Свердловской области на 26 января. Могучев снова арестован, кандидатуру Высокинского согласуют на пост первого замгубернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Уход Александра Высокинского с поста мэра Екатеринбурга. Екатеринбург, высокинский александр, орлов алексей
Экс-главу Екатеринбурга Александра Высокинского 26 января будут назначать на пост первого замгубернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Высокинский прошел собеседование в заксобрании — пресс-секретаря отца Сергия арестовали в третий раз — в Каменске-Уральском будет новый глава — врио мэра Среднеуральска набирает команду. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 26 января — в обзоре URA.RU:

Высокинского будут выдвигать на пост замгубернатора

  • Фракции регионального заксобрания провели собеседование с врио первого замгубернатора Александром Высокинским. 26 января региональный парламент будет согласовывать его кандидатуру на этот пост.

Помощника опального отца Сергия вновь арестовали

Назван приемник главы Каменска-Уральского

  • В случае перехода мэра Каменска-Уральского Алексея Шмыкова на пост заместителя губернатора области, его кресло займет первый зам Алексей Герасимов.

Новый глава Среднеуральска набирает команду

  • Врио мэра Среднеуральска, бывший первый вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик, по мнению инсайдера агентства, может ввести в свою команду кого-то из своих бывших коллег по мэрии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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