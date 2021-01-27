Службы, ответственные за технику безопасности на ППЗ, ликвидированы Фото: Илья Московец © URA.RU

Одной из возможных причин пожара на Пермском пороховом заводе (ППЗ), стала ликвидация служб, отвечавших за технику безопасности на предприятии. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к промышленному производству. Он уточнил, что это произошло в результате реорганизации, начавшейся на заводе несколько лет назад.

«Главный инженер не отвечает за технику безопасности (ТБ). Служба, которая отвечала непосредственно за соблюдение технологического процесса, ликвидирована. Не выстроена система обучения ТБ сотрудников Техника безопасности и специальные правила, которые к сожалению, иногда писались „кровью“ и действовали на предприятии, сейчас фактически не соблюдаются», — отметил источник. На ППЗ отказались от комментариев пояснив, что «вся необходимая информация размещена на сайте предприятия».

Пожар на ППЗ произошел утром 28 января. По информации предприятия, во время погрузки отходов производства произошло их возгорание, пламя перекинулось на склад завода. По данным минздрава края, пострадали трое мужчин в возрасте 30, 49 и 48 лет, их госпитализировали в ожоговое отделение. Состояние одного из них тяжелое, он находится в реанимации. Еще двое находятся в удовлетворительном состоянии.

На месте происшествия работают следователи-криминалисты и сотрудники прокуратуры. Генеральный директор предприятия Олег Миргородский создал рабочую комиссию, которая устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.