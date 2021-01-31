В Магнитогорске прошло шествие в поддержку блогера Алексея Навального
В области прошли несанкционированные митинги — дочь бывшего высокопоставленного чиновника арестована — в правительстве региона произошла отставка и ожидаются кадровые перестановки. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 1 февраля — в обзоре URA.RU:
В городах области прошло незаконное шествие
- В Челябинске и Магнитогорске 31 января прошел несанкционированный митинг в поддержку блогера Алексея Навального. По разным данным, в этих городах на улицы вышли около 1,6 тысячи человек. В Челябинске были задержаны до 39 горожан, в Магнитогорске — 22 человека.
- В Челябинске также было возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования движению транспортных средств и пешеходов.
Арестована дочь челябинского экс-чиновника
- Дочь бывшего министра культуры области Владимира Макарова Мария арестована на трое суток за нарушение организации шествия. Такое решение вынес 30 января Центральный районный суд Челябинска. 3 февраля Марию Макарову вновь будут судить за неповиновение распоряжению сотрудника полиции.
Чиновница из правительства области переезжает в Москву
- Директор регионального Агентства инвестиционного развития, которое подчиняется минэкономики области, Анна Комарова уходит в отставку. 29 января она написала заявление об увольнении. Эту информацию она подтвердила URA.RU.
Губернатор готовит новые отставки
- Глава региона Алексей Текслер готовит новые отставки в правительстве. По словам источников агентства, кадровая ротация начнется уже к марту и коснется чиновников уровня замминистров.
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