31 января 2021
30 января 2021
29 января 2021

Самое актуальное в Челябинской области на 1 февраля. В двух городах люди вышли на митинги, в правительстве региона готовятся отставки

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированный митинг. Магнитогорск
В Магнитогорске прошло шествие в поддержку блогера Алексея Навального Фото: Илья Московец © URA.RU

В области прошли несанкционированные митинги — дочь бывшего высокопоставленного чиновника арестована — в правительстве региона произошла отставка и ожидаются кадровые перестановки. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 1 февраля — в обзоре URA.RU:

В городах области прошло незаконное шествие

  • В Челябинске и Магнитогорске 31 января прошел несанкционированный митинг в поддержку блогера Алексея Навального. По разным данным, в этих городах на улицы вышли около 1,6 тысячи человек. В Челябинске были задержаны до 39 горожан, в Магнитогорске — 22 человека.
  • В Челябинске также было возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования движению транспортных средств и пешеходов.

Арестована дочь челябинского экс-чиновника

  • Дочь бывшего министра культуры области Владимира Макарова Мария арестована на трое суток за нарушение организации шествия. Такое решение вынес 30 января Центральный районный суд Челябинска. 3 февраля Марию Макарову вновь будут судить за неповиновение распоряжению сотрудника полиции.

Чиновница из правительства области переезжает в Москву

  • Директор регионального Агентства инвестиционного развития, которое подчиняется минэкономики области, Анна Комарова уходит в отставку. 29 января она написала заявление об увольнении. Эту информацию она подтвердила URA.RU.

Губернатор готовит новые отставки

  • Глава региона Алексей Текслер готовит новые отставки в правительстве. По словам источников агентства, кадровая ротация начнется уже к марту и коснется чиновников уровня замминистров.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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