Юрист дал совет, как сэкономить на медицинских услугах

Жители Москвы и Санкт-Петербурга могут выезжать для лечения в регионы. Это позволит им сэкономить на медицинских услугах. Об этом заявила медицинский юрист, председатель правления АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине» Ирина Гриценко.
«Если рассматривать коммерческие медицинские организации, то медицинский туризм развивается уже давно, а самые востребованные направления в этой отрасли — стоматология и косметология», — цитирует эксперта «Прайм».
Он уточнила, что цены в регионах на эти услуги значительно ниже, иногда «более чем на пятьдесят процентов от стоимости аналогичных услуг в городах федерального значения». По мнению Гриценко, существенную выгоду можно получить даже с учетом расходов на проезд.
Ранее сообщалось, что онкобольным россиянам приходится тратить на лекарства десятки и даже сотни тысяч рублей, потому что они не входят в список оплачиваемых государством препаратов. Речь идет о шести дорогостоящих препаратах, которые не вошли в проект финансирования медицинской помощи в 2021 году. В частности, о лекарствах с международными непатентованными наименованиями (МНН) палбоциклиб, рибоциклиб, абемациклиб, паклитаксел+альбумин и атезолизумаб.
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