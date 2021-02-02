02 февраля 2021

Юрист дал совет, как сэкономить на медицинских услугах

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Открытие медцентра для пациентов с COVID-19. Краснотурьинск, Свердловская область, краснотурьинск, больница, медцентр, медицинский центр спасения
Юрист раскрыл, как сэкономить на лечении Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жители Москвы и Санкт-Петербурга могут выезжать для лечения в регионы. Это позволит им сэкономить на медицинских услугах. Об этом заявила медицинский юрист, председатель правления АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине» Ирина Гриценко.

«Если рассматривать коммерческие медицинские организации, то медицинский туризм развивается уже давно, а самые востребованные направления в этой отрасли — стоматология и косметология», — цитирует эксперта «Прайм».

Он уточнила, что цены в регионах на эти услуги значительно ниже, иногда «более чем на пятьдесят процентов от стоимости аналогичных услуг в городах федерального значения». По мнению Гриценко, существенную выгоду можно получить даже с учетом расходов на проезд.

Ранее сообщалось, что онкобольным россиянам приходится тратить на лекарства десятки и даже сотни тысяч рублей, потому что они не входят в список оплачиваемых государством препаратов. Речь идет о шести дорогостоящих препаратах, которые не вошли в проект финансирования медицинской помощи в 2021 году. В частности, о лекарствах с международными непатентованными наименованиями (МНН) палбоциклиб, рибоциклиб, абемациклиб, паклитаксел+альбумин и атезолизумаб.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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