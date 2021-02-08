08 февраля 2021

Челябинские власти назвали зиму аномальной из-за гриппа

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Государственная аптека-музей. Челябинск, касса, аптека, грипп, фармацевт, музей, орви, медицинская маска
Возможно, гриппа в регионе в 2021 году не будет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области зима в этом году может стать аномальной в плане эпидемии гриппа — пока не зафиксировано ни одного случая заболевания. Об этом на брифинге 9 февраля заявила вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, передает корреспондент URA.RU.

«Грипп в Челябинскую область пока так и не пришел. Возможно, 2021 год вообще станет аномальным в плане отсутствия эпидемии гриппа. Хотя в других регионах случаи гриппа уже зарегистрированы», — отметила Гехт.

Как заявил URA.RU главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Александр Выгоняйлов, традиционной эпидемии гриппа, которая начинается примерно в это время в регионе, пока удается избежать благодаря универсальным неспецифическим мерам профилактики инфекции. «Жители используют маски, соблюдают дистанцию, чаще моют руки. Все это снижает вероятность заражения всеми видами ОРВИ, включая грипп», — добавил URA.RU Выгоняйлов.

Обязательный масочный режим в Челябинской области действует с 12 мая 2020 года. С того времени большинство ограничений, связанных с пандемией коронавируса, снято. Однако ношение масок в регионе до сих пор обязательно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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