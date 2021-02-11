Биолог назвал продукт для восстановления после коронавируса

Усиление кровообращения нужно переболевшим коронавирусом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Присутствие в рационе перца может помочь организму восстановиться после COVID-19. Так считает фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик.

«Когда кровообращение усиливается, быстрее проходит усталость. Когда человек еще совсем слаб, перец может помочь», — приводит его слова радио Sputnik . Фитотерапевт также рассказал, что есть лучше всего красный, черный или длинный перец. При этом частота употребления специи зависит от индивидуальных особенностей организма.

Ранее ученые рассказали, что питьевые йогурты вредны для здоровья. В них содержатся различные сахара или их виды, сиропы, крахмалы. Такая продукция не способствует пищеварению и может вызвать дисбактериоз и привести к снижению иммунитета.