Биолог назвал продукт для восстановления после коронавируса

Присутствие в рационе перца может помочь организму восстановиться после COVID-19. Так считает фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик.
«Когда кровообращение усиливается, быстрее проходит усталость. Когда человек еще совсем слаб, перец может помочь», — приводит его слова
Ранее ученые рассказали, что питьевые йогурты вредны для здоровья. В них содержатся различные сахара или их виды, сиропы, крахмалы. Такая продукция не способствует пищеварению и может вызвать дисбактериоз и привести к снижению иммунитета.
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