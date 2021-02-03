Диетолог: питьевые йогурты из магазинов опасны для здоровья

Питьевые йогурты, по словам диетолога, могут приводить к снижению общего иммунитета Фото: Илья Московец © URA.RU

Питьевые йогурты, продающиеся в продуктовых магазинах, не имеют ничего общего со здоровым питанием. Об этом заявила врач-диетолог Анжелика Дюваль.

«Питьевые йогурты не считаю необходимым продуктом в здоровом рационе человека. В их состав входят различные сахара или их виды, сиропы, крахмалы», — цитирует Дюваль агентство «Ридус». Диетолог подчеркнула, что такая продукция не способствует пищеварению и может вызвать дисбактериозы и приводить к снижению общего иммунитета.

Врач объяснила вред йогуртов создаваемой ими сладкой средой, которой, в том числе, питаются патогенные бактерии. Кроме того, даже если в составе такого продукта не имеется никаких химических добавок, торговые сети зачастую нарушают режим их хранения, что приводит к образованию в них патогенной среды, вплоть до кишечных палочек.

Ранее диетолог Екатерина Бурляева в разговоре с URA.RU перечислила продукты, которые повышают риск заражения коронавирусом. По словам врача, к таким продуктам относятся соленые огурцы и картофель.