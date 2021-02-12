Экс-советник Ельцина рассказал о новых возможностях Чубайса

Потенциал Анатолия Чубайса раскроется при улучшении отношений России и Запада Фото: Анна Майорова © URA.RU

Включение спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями Анатолия Чубайса в высший консультативный совет РСПП укрепит его функцию связующего звена между Россией и Западом. При этом по-настоящему раскрыть потенциал Чубайса можно только при оттепели в отношениях Москвы и западных стран. Таким мнением с URA.RU поделился политолог, бывший советник президента РФ Бориса Ельцина Сергей Станкевич и политолог Алексей Макаркин.

«Сначала Чубайс получил должность спецпредставителя — переговорщика от Москвы, который говорит с Западом на одном языке. Сейчас он вошел в совет РСПП — орган большой буржуазии, которому тоже нужно взаимодействовать с Европой. Это гармоничное и логичное сочетание двух позиций. Теперь во время переговоров с партнерами со стороны государства, он будет говорить еще и от имени бизнеса», — сказал URA.RU Станкевич.

Однако потенциал Чубайса сможет раскрыться только при прогрессе в отношениях между Москвой, Брюсселем, Вашингтоном и другими участниками, считает политолог Макаркин. «Чубайс все еще в элите, государев человек. Сейчас у него есть площадка, но не ясен функционал. Его возможности будут зависеть от общего контекста отношений с партнерами. Он либерал с хорошими связями, но на войне такой не нужен. Он может пригодится только если виден свет в конце тоннеля. Это покажет время», — заявил URA.RU Макаркин.

Анатолий Чубайс покинул должность главы госкорпорации «Роснано» в ноябре 2020 года. Он стал спецпредставителем президента России по связям с международными организациями. В феврале стало известно, что Чубайс помимо этого займет место в консультативном совете при Российском союзе промышленников и предпринимателей.