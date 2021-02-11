Чубайсу нашли еще одну должность

Экс-глава «Роснано» войдет в совет при Российском союзе промышленников и предпринимателей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс будет включен в высший консультативный совет при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). При этом ранее Чубайса сняли со всех постов в организации.

«Вынести вопрос о высшем консультативном совете РСПП на рассмотрение правления РСПП», — отмечается в документе, на который обратил внимание РБК. Также в первоначальном составе совета будут включены президент Союза Александр Шохин, который будет координировать совет, гендиректор информационного агентства «Интерфакс» Михаил Комиссар, вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Дмитриев, председатель совета директоров группы компаний «Автотор» Владимир Щербаков и президент Института современного развития (ИНСОР) Игорь Юргенс.

«Мы решили создать высший консультативный совет, чтобы его члены могли участвовать в обсуждениях бюро правления РСПП, но без права голоса. Чубайс, когда заявление принес, сказал, что готов поучаствовать в таком совете, ему есть, что сказать», — заявил координатор совета Шохин.

В конце 2020 года Чубайс покинул госкорпорацию «Роснано», которую возглавлял с 2008 года, и стал спецпредставителем президента РФ, передает сайт argumenti.ru. Перед увольнением Чубайс попросил президента России Владимира Путина не назначать его на должность госслужащего. В январе 2021 года экс-глава «Роснано» заявил, что покидает союз промышленников, объяснив это тем, что больше не работает в бизнесе.