Потенциальные кандидаты разочаровались в выборах мэра Сургута

Поток желающих принять участие в выборах главы Сургута резко сократился Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Выборы мэра Сургута

На повторных выборах главы Сургута резко снизилось число желающих принять в них участие в качестве кандидатов. За неделю до конца срока подачи документов, в списке претендентов фигурирует всего лишь восемь человек. Хотя после объявления первого конкурса число желающих занять кресло мэра к этому времени перевалило за 50 человек.

«Думаю, что на этот раз количество любителей ломать комедию, заявить о себе, пошутить — заметно меньше. Все поняли, что участие в конкурсе на должность главы Сургута требует определенных знаний и усилий. Элементарно, хотя бы для того, чтобы получить какие-то справки. Думаю, что во второй раз в выборах участвуют те, кто подходит к ним более осознанно», — прокомментировал для URA.RU ситуацию с регистрацией кандидатов член конкурсной комиссии по выборам главы Сургута Игорь Бруслиновский.

Солидарен с этим мнением оказался и политолог Михаил Мартынов. Он считает, что результаты первого конкурса на должность мэра Сургута остудили пыл многих его участников. «У людей было очень поверхностное представление о выборах главы города. Дескать, я пойду, напишу заявление, и меня примут на конкурс. Все-таки за человеком должны быть какие-то политические силы, партии, группы, которые обеспечат его ресурсами. На удивление политические партии оказались не готовы выдвигать кандидатов и обеспечивать их необходимой поддержкой. Они в большинстве своем оказались в стороне от политического процесса», — прокомментировал эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что первый конкурс на должность главы Сургута был признан несостоявшимся из-за того, что среди 61 участников лишь у одного из кандидатов были правильно заполнены все документы. После чего городская дума объявила о перезапуске выборов.