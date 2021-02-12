В Кремле оценили слова Лаврова об отношении с ЕС. «Сил уже нет»

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Слова Сергея Лаврова исказили, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

СМИ исказили слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об отношениях с Евросоюзом. Россия хочет развивать их, а не прекращать. С таким заявлением в ходе общения с прессой выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава МИД Сергей Лавров комментировал отношения России и Европы. Говоря о возможных санкциях, которые могут ударить по российской экономике, Лавров отметил, что Москва может прекратить отношения с ЕС.

«СМИ подают этот заголовок без контекста, это большая ошибка, которая меняет смысл слов. Смысл в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения. А подали так, что Россия будет чуть ли не инициировать разрыв отношений с ЕС. Сил уже нет, хотелось просто посетовать», — сказал Песков, комментируя ситуацию. Он отметил, что Россия будет готова прекратить отношения, если такое желание последует со стороны ЕС.

Позднее представитель главы ЕС по внешней политике Жозепа Борреля заявил, что в Евросоюзе ведется работа над возможными новыми санкциями против РФ. Он не раскрыл подробностей, сославшись на конфиденциальность.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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