В администрации Екатеринбурга готовятся назначения в мэрию — Путин подписал указ о награждении Козицына — Тима Радя продал картину за 400 тысяч — в свердловских городах прошли акции — без вести пропал журналист. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 15 февраля — в обзоре URA.RU:
В Екатеринбурге готовят назначения в администрацию города
- В Екатеринбурге на этой неделе будут приняты решения по отставкам и назначениям на ключевые посты в администрации города. Об этом рассказал URA.RU новоизбранный глава города Алексей Орлов.
Путин наградит Козицына
- Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении генерального директора УГМК Андрея Козицына знаком отличия «За благодеяния».
Известный уральский художник продал картину на аукционе
- Екатеринбургский уличный художник Тимофей Радя продал картину с кадром фотографа Виктории Халиуллиной на фоне своей знаменитой надписи, на аукционе. Один из участников торгов заплатил за нее 400 тысяч рублей.
В области прошли несогласованные акции
- В городах региона 14 февраля прошли несогласованные акции «Любовь сильнее страха» в поддержку Алексея Навального и политзаключенных;
- по мнению политологов, значение этих акций преувеличено;
Прокуратура требует уволить проректора медвуза
- Областная прокуратура требует уволить с поста проректора Уральского государственного медицинского университета Михаила Флягина из-за нарушения квалификационных требований к должности замруководителя вуза.
Без вести пропал свердловский журналист
- Ведущий на канале «Крик-ТВ» Алексей Кузнецов, который проживает в Первоуральске, пропал без вести после того, как вышел из редакции в ночь на 13 февраля. Об этом сообщили его коллеги.
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