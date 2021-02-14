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12 февраля 2021

Самое актуальное в Свердловской области на 15 февраля. В Екатеринбурге прошли несогласованные акции, без вести пропал журналист

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча генерального директора УГМК-холдинг Андрея Козицына с общественностью. Свердловская область, Верхняя Пышма, портрет, козицын андрей
Гендиректор УГМК Андрей Козицын получит памятную награду от президента России Фото: Анна Майорова © URA.RU

В администрации Екатеринбурга готовятся назначения в мэрию — Путин подписал указ о награждении Козицына — Тима Радя продал картину за 400 тысяч — в свердловских городах прошли акции — без вести пропал журналист. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 15 февраля — в обзоре URA.RU:

В Екатеринбурге готовят назначения в администрацию города

  • В Екатеринбурге на этой неделе будут приняты решения по отставкам и назначениям на ключевые посты в администрации города. Об этом рассказал URA.RU новоизбранный глава города Алексей Орлов.

Путин наградит Козицына

Известный уральский художник продал картину на аукционе

  • Екатеринбургский уличный художник Тимофей Радя продал картину с кадром фотографа Виктории Халиуллиной на фоне своей знаменитой надписи, на аукционе. Один из участников торгов заплатил за нее 400 тысяч рублей.

В области прошли несогласованные акции

Прокуратура требует уволить проректора медвуза

  • Областная прокуратура требует уволить с поста проректора Уральского государственного медицинского университета Михаила Флягина из-за нарушения квалификационных требований к должности замруководителя вуза.

Без вести пропал свердловский журналист

  • Ведущий на канале «Крик-ТВ» Алексей Кузнецов, который проживает в Первоуральске, пропал без вести после того, как вышел из редакции в ночь на 13 февраля. Об этом сообщили его коллеги.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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