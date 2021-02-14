Финансовый аналитик: малый бизнес в Перми на грани кризиса

За пять лет число ИП упало на 13 процентов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Малый и средний бизнес в Перми находится на грани кризиса, в том числе из-за того, что предприниматели не могут воспользоваться господдержкой по формальным причинам. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал финансовый эксперт, автор проекта «Семейный финансовый клуб „Лесная биржа“» Эдуард Матвеев.

«Тенденция к снижению предприятий малого и среднего бизнеса будет продолжаться и дальше. Причем, по итогам 2021 года снижение может быть еще более значительным», — уточнил Матвеев. Он добавил, что пандемия коронавируса выявила неожиданную проблему: чтобы получить господдержку, бизнес должен быть занят в наиболее пострадавших отраслях.

Вид деятельности определяется по основному коду ОКВЭД, который берется из единого реестра юридических лиц. До пандемии налоговики не следили, чтобы этот код соответствовал той деятельности, которую ведут ИП. Предприниматели также относились к этому формально. Матвеев отметил, что теперь формальный подход действовать перестал и оказалось, что некоторые ИП не могут претендовать на господдержку, хотя фактически их деятельность пострадала от пандемии.

«Я занимаюсь рекламным бизнесом. По основному ОКВЭД в число пострадавших отраслей мой бизнес не попал, хотя фактически доходы уменьшились на 80 процентов — с 70-80 тысяч рублей в месяц до 15 тысяч рублей». — рассказала корреспонденту URA.RU индивидуальный предприниматель Анна Михайлова. «В господдержке мне отказывают, что будет дальше — непонятно», — добавила она.

По данным ФНС России, количество малых и средних предпринимателей в Пермском крае снижается пятый год подряд. За это время их число упало на 13 процентов.