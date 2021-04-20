За экс-начальником челябинской тюрьмы пришли силовики

Экс-начальника тюрьмы подозревают в использовании труда заключенных Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший и. о. начальника ФКУ «Тюрьма» ГУФСИН России по Челябинской области (Верхнеуральск) подозревается в совершении преступления по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону. Источники в силовых структурах рассказали подробности расследования.

«По данным следствия, в 2019 году подозреваемый, превышая должностные полномочия, дал незаконное указание подчиненным сотрудникам о выводе трех осужденных колонии-поселения для выполнения хозяйственных работ на территории частного домовладения», — сообщили в пресс-службе ведомства. Расследование ведется при оперативном сопровождении управления собственной безопасности ГУФСИН. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, речь идет о бывшем замначальника тюрьмы Павле Каневе, который временно исполнял обязанности руководителя, когда уволили прежнего начальника. «В июле 2019 года Канев использовал труд осужденных участка колонии-поселения, действующей при тюрьме. Он заставил их разгружать личные вещи, а однажды вывел их за территорию колонии, чтобы они работали у него дома», — рассказал инсайдер. Связаться с Каневым не удалось — он не ответил на звонок.

В Верхнеуральской тюрьме отбывают наказание преступники, осужденные по особо тяжким статьям. При тюрьме есть колония-поселение. По поселению заключенные могут передвигаться свободно, но выходить за пределы им запрещено.