В Перми взлетел спрос на летние шины

Средняя цена комплекта подержанных шин выросла на 54% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми резко вырос спрос на летние автомобильные шины. Это показало проведенное аналитиками исследование, согласно которому покупателей чаще интересовали подержанные автопокрышки.

«На прошлой неделе (с 12 по 18 апреля) водители Перми интересовались покупкой подержанных шин на 54% активнее, чем неделей ранее (в период с 5 по 12 апреля) и на 44% активнее, чем в аналогичный период прошлого года», — пишет РБК-Пермь со ссылкой на исследования аналитиков «Авито».

Помимо спроса на шины выросла и их стоимость. Так, средняя цена комплекта б/у шин за прошлую неделю составила 3 тысячи рублей. Это на 20% выше, чем за тот же период прошлого года. Новые шины также «подросли» в цене. Средняя стоимость комплекта в Перми составила 4,3 тысячи рублей, что на 5,7% выше по сравнению с прошлым годом, констатируют аналитики.