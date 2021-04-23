Матвиенко призвала сократить другие праздники из-за майских

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, матвиенко валентина
Валентина Матвиенко предложила на постоянной основе увеличить число майских выходных Фото:

Майские праздники в будущем стоит увеличить путем сокращения других праздничных дней. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Полагаю, за счет уменьшения количества других выходных дней можно увеличить майские праздники», — приводит предложение Матвиенко РИА «Новости». Она подчеркнула, что это ее субъективное мнение.

Спикер Совфеда считает, что подобное решение должно приниматься только с учетом мнения россиян. Для анализа настроений граждан Матвиенко предложила провести социологический опрос, пишут «Дни.ру».

Ранее президент России Владимир Путин сделал майские выходные непрерывными, с 1 по 11 мая. После этого заявления обрушился сайт Кремля, уточняет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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