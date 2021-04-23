В Челябинске из окна ковидной больницы выпала пенсионерка

Пожилая женщина уже шла на поправку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пожилая женщина выпала из окна пятого этажа горбольницы №9 Челябинска. ЧП произошло 24 апреля.

«Пострадавшая получила травмы, не совместимые с жизнью. На месте происшествия приезжала реанимационная бригада», — пишет портал 74.ru со ссылкой на очевидцев. В обстоятельствах смерти женщины разбираются сотрудники Следственного комитета.

«Пациентка 86 лет находилась на лечении с коронавирусной инфекцией, изменений в ее психическом состоянии не наблюдалось», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава Челябинской области со ссылкой на данным горбольницы. По данным ведомства, медперсонал постоянно наблюдал за пациенткой, отмечалась положительная динамика от лечения. «Причины происшествия установят правоохранительные органы», — отметили в пресс-службе минздрава региона.

Ранее в Челябинске смогли вылечить от коронавируса 104-летнего ветерана Великой Отечественной войны, участника штурма Берлина. Несмотря на то, что к коронавирусу добавлялись сопутствующие возрастные заболевания, его состояние удалось стабилизировать.