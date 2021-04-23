23 апреля 2021
22 апреля 2021

В Челябинске из окна ковидной больницы выпала пенсионерка

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Больница. Челябинск, госпиталь, стационар, палата, больничная палата, клиника, больничная койка, ковидная база
Пожилая женщина уже шла на поправку Фото:

Пожилая женщина выпала из окна пятого этажа горбольницы №9 Челябинска. ЧП произошло 24 апреля.

«Пострадавшая получила травмы, не совместимые с жизнью. На месте происшествия приезжала реанимационная бригада», — пишет портал 74.ru со ссылкой на очевидцев. В обстоятельствах смерти женщины разбираются сотрудники Следственного комитета.

«Пациентка 86 лет находилась на лечении с коронавирусной инфекцией, изменений в ее психическом состоянии не наблюдалось», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава Челябинской области со ссылкой на данным горбольницы. По данным ведомства, медперсонал постоянно наблюдал за пациенткой, отмечалась положительная динамика от лечения. «Причины происшествия установят правоохранительные органы», — отметили в пресс-службе минздрава региона.

Ранее в Челябинске смогли вылечить от коронавируса 104-летнего ветерана Великой Отечественной войны, участника штурма Берлина. Несмотря на то, что к коронавирусу добавлялись сопутствующие возрастные заболевания, его состояние удалось стабилизировать.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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