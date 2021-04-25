Галкин опубликовал архивное фото дочери и восхитил подписчиков

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
Максим Галкин выложил в Instagram фото дочери от 2014 года Фото:

Комик Максим Галкин опубликовал архивное фото дочери Лизы. Кадром он поделился в Instagram.

«2014 год. Елизавете Максимовне полгода», — подписал снимок Галкин. На фото Лиза Галкина лежит на цветном коврике, вокруг нее разложены игрушки.

Подписчики Галкина восхитились фотографией. Все, включая певицу Аниту Цой и модель Светлану Бондарчук, отметили красоту ребенка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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