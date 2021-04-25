В Челябинске посчитали, во сколько обойдутся выборы в Госдуму

Сергей Обертас озвучил затраты бюджета на избирательную кампанию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Кампания по выборам в Госдуму в Челябинской области обойдется бюджету примерно в 347 млн рублей. Об этом 26 апреля заявил председатель облизбиркома Сергей Обертас на встрече с журналистами в рамках проекта «Большая редакция» ИД «Гранада пресс».

«Выборы будут стоить примерно 347 миллионов рублей, — заявил Обертас. — Большая часть затрат, около 255 млн рублей, пойдет на оплату труда членов избирательных комиссий Челябинской области. На выборах будут работать более 23 тысяч человек в течение девяти дней».

В разговоре с URA.RU Обертас отметил, что затраты на выборы в Госдуму в регионе не будут существенно отличаться от расходов на выборы в заксобрание и органы местного самоуправления Челябинской области, которые состоялись осенью. «Средства на выборы в Госдуму оплачиваются из федерального бюджета», — подчеркнул Обертас.

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре. В Челябинской области депутатов будут выбирать по пяти одномандатным округам и по партийным спискам.