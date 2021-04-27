27 апреля 2021
26 апреля 2021

В Челябинске умер настоятель единственного мужского монастыря

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, свечи, храм, религия, христианство, православие
В Челябинске скончался настоятель единственного монастыря для мужчин Фото:

В Челябинске умер игумен Афанасий (Фархудинов), который являлся настоятелем единственного в Челябинске Богоявленского мужского монастыря. Об этом 28 апреля сообщили на официальной странице во «ВКонтакте» Челябинской митрополии.

«Отошёл ко Господу игумен Афанасий (Фархудинов), настоятель Богоявленского мужского монастыря в Челябинске, на берегу озера Смолино. Он возглавлял обитель с момента ее учреждения», — указано в сообщении в официальном сообществе митрополии во «ВКонтакте».

О причинах смерти игумена не сообщается. Источники сообщили URA.RU, что одной из возможных причин смерти игумена мог выступить сахарный диабет. «О том, кто возглавит монастырь, станет известно позднее», — заявили URA.RU в челябинской епархии.

Богоявленский мужской монастырь был учрежден в Челябинске 4 мая 2017 года. Обитель расположилась в Ленинском районе, на территории храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали».

Ранее патриарх Кирилл направил в этот монастырь епископа Игнатия (Алексея Тарасова) за непристойное поведение. Он родился в городе Сатка Челябинской области и руководил Костомукшской епархией в Карелии до момента отлучения от церкви.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...