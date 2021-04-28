Владимир Жириновский призвал назначить начальника Дальнего Востока Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал отдать Дальний Восток одному человеку и освободить жителей от налогов. Об этом политик заявил во время брифинга.

«Дальний Восток тоже наша тема. В перспективе надо подумать о возможности перехода к безналоговой экономике», — сказал Жириновский. Также он выступил с предложением отдать власть над этой территорией одному человеку и дать ему больше полномочий.

Сам лидер ЛДПР планирует еще трижды баллотироваться на пост президента. Свою кандидатуру на пост главы государства он выдвигал уже шесть раз. Жириновский поделился, что будет готов уйти со всех руководящих постов в день своего 90-летия, пишет «Ридус».