В Международный день танца, 29 апреля, в Музее истории Екатеринбурга открылась выставка, посвященная становлению спортивных бальных танцев на Урале. Экспозиция «Одна мечта на двоих» рассказывает о запретном в 1960-е годы увлечении свердловчан, рассказала URA.RU куратор выставки Татьяна Кузнецова.
«В то время танцы были в полулегальном положении, это увлечение не приветствовалось. Потому что танцы были западными, а для советского человека, считалось, это было чуждо. Плюс руководство страны напрягал внешний вид танцоров — неприлично было танцевать в очень коротких юбках и откровенных нарядах», — поделилась Кузнецова. В выставке рассказывается, как уже к 1980-м годам свердловчанам удалось отстоять право заниматься танцами.
В открытии экспозиции приняли участие почетные гости — семья Суфидяновых. В 1955 году Ольга и Дамир Суфидяновы основали в Свердловске танцевальный кружок для взрослых и детей. «Саму выставку открывал директор музея Сергей Каменский, присутствовала управляющая ОТВ Элеонора Расулова, перед гостями выступили танцоры центра „АИСТ“ — одного из лучших в УрФО», — сказал Кузнецова.
Выставка оформлена из архивных фотографий 1960-1980-х годов, вырезок из газет, старых афиш и программок, наград и кубков из 1990-х, а также бальных платьев. Экспозиция будет открыта до 24 мая.
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