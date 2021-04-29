29 апреля 2021

В Екатеринбурге раскрыли тайну запретного хобби свердловчан. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка
Музей истории Екатеринбурга открыл выставку «Одна мечта на двоих» Фото:

В Международный день танца, 29 апреля, в Музее истории Екатеринбурга открылась выставка, посвященная становлению спортивных бальных танцев на Урале. Экспозиция «Одна мечта на двоих» рассказывает о запретном в 1960-е годы увлечении свердловчан, рассказала URA.RU куратор выставки Татьяна Кузнецова.

«В то время танцы были в полулегальном положении, это увлечение не приветствовалось. Потому что танцы были западными, а для советского человека, считалось, это было чуждо. Плюс руководство страны напрягал внешний вид танцоров — неприлично было танцевать в очень коротких юбках и откровенных нарядах», — поделилась Кузнецова. В выставке рассказывается, как уже к 1980-м годам свердловчанам удалось отстоять право заниматься танцами.

В открытии экспозиции приняли участие почетные гости — семья Суфидяновых. В 1955 году Ольга и Дамир Суфидяновы основали в Свердловске танцевальный кружок для взрослых и детей. «Саму выставку открывал директор музея Сергей Каменский, присутствовала управляющая ОТВ Элеонора Расулова, перед гостями выступили танцоры центра „АИСТ“ — одного из лучших в УрФО», — сказал Кузнецова.

Выставка оформлена из архивных фотографий 1960-1980-х годов, вырезок из газет, старых афиш и программок, наград и кубков из 1990-х, а также бальных платьев. Экспозиция будет открыта до 24 мая.

Выставка "Одна мечта на двоих" в Музее истории. Екатеринбург
Гостей выставки ждал сюрприз: воспитанники центра «АИСТ» — одного из лучших на Урале — устроили для них шоу
Фото:
Выставка "Одна мечта на двоих" в Музее истории. Екатеринбург
…в первом номере под названием «My Way» танцоры подарили зрителям белые розы
Фото:
Выставка "Одна мечта на двоих" в Музее истории. Екатеринбург
Авторы экспозиции разбили историю бальных танцев на десятилетия. Только к 1990-м годам в России стали спокойно относиться к откровенным нарядам танцоров. До этого — танцы были в полулегальном статусе
Фото:
Выставка "Одна мечта на двоих" в Музее истории. Екатеринбург
Одним из главных экспонатов на выставке стали бальные платья. Также авторы собрали архивные фотографии танцоров 1960-1980-х годов, вырезки из газет, старые афиши, награды и кубки
Фото:
Выставка "Одна мечта на двоих" в Музее истории. Екатеринбург
Выставка будет работать до 24 мая
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
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