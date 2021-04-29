29 апреля 2021

Челябинские полицейские пересели на мотоциклы

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация офисного здания на улице Кирова, бизнес центра Челябинск-Сити из-за угрозы взрыва. Челябинск, мотоцикл бмв, дпс
Мотовзвод полиции гораздо мобильнее Фото:

Сотрудники полиции Челябинской области с 30 апреля пересели на мотоциклы. Накануне они повторили навыки управления двухколесной техникой, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В целях профилактики аварийности, в том числе ДТП с участием мототранспорта, возобновили работу мотовзводы ГИБДД Челябинска и Магнитогорска. Перед выездом в город с инспекторами проведены занятия по теории и практике», — заявили URA.RU в пресс-службе. Они были созданы по инициативе начальника ГУ МВД России по Челябинской области Андрея Сергеева.

Мотовзводу продемонстрировали различные маневры, в том числе выполняемые на скорости и в случае необходимости преследования правонарушителей. На закрытой площадке полицейские отрабатывали навыки маневрирования, ускорения и торможения.

Как указывают в пресс-службе полицейского главка региона, полицейские на мотоциклах незаменимы для выявления грубых нарушений правил дорожного движения, а также регулировки заторов. Они мобильнее и могут быстрее прибыть на место ДТП. Особенное внимание мотовзвод будет обращать на экипировку других мотоциклистов, проводя беседы о безопасности вождения и использовании шлемов и защитной одежды.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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