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29 апреля 2021

Мэр из Пермского края поучаствовал в тушении пожара. «Пришлось выбегать, чтобы не сгореть»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожары произошли в Гамовском и Кукуштанском сельских поселениях Фото:

Глава Гамовского сельского поселения (Пермский край) Марсель Алдаров принял участие в тушении лесного пожара. Об этом сообщается на сайте администрации Пермского района, в состав которого входит поселение.

«В тушении пожара принимал участие глава поселения Алдаров», — сообщается на сайте администрации района. Мэрии также приводит слова самого Алдарова. «Из-за сильного ветра и большого огня попадаешь в огненный круг, и приходится выбегать чтоб не сгореть и не задохнуться», — поделился эмоциями чиновник.

Пожары вблизи Гамовского и Кукуштанского сельских поселений произошли в минувшую субботу. По информации министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья, всего в этот день было зафиксировано шесть лесных пожаров на площади 7,95 га. В четырех случаях причинами возникновения пожаров стал переход огня с сельхозземель, в двух — обрыв линий электропередач из-за сильного ветра.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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