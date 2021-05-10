Адвокаты: как воры в законе хранят свои криминальные доходы

Криминальные авторитеты предпочитают хранить свои деньги в наличке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Многие криминальные авторитеты и воры в законе предпочитают хранить свои доходы от незаконной деятельности наличными деньгами. Для этих целей они снимают склады, квартиры и даже дома, поделился с URA.RU почетный адвокат России, экс-начальник криминальной милиции РОВД Москвы Евгений Харламов.

«Все идет по старинке — наличными. Это было, есть и на много лет останется. Есть некие склады, хранилища, съемные квартиры, дома, о которых знает небольшой круг доверенных лиц. Там хранятся и деньги, и оружие, и наркотики, в том числе», — рассказал агентству адвокат. Харламов объяснил, что вывод средств за рубеж небезопасен для вора в законе: об этом могут быстро узнать российские спецслужбы. Кроме этого, не всегда можно оперативно получить деньги обратно в случае необходимости, добавил собеседник.

В целях безопасности, криминальный авторитет оборудует денежное хранилище в другом городе или даже регионе, чтобы на него было сложно выйти. О конкретном месте знают два-три человека, причем через посредников, подчеркнул Харламов.

Другой способ хранения сбережений назвал криминалист Михаил Игнатов. По его словам, сейчас воры в законе пытаются вывести свои доходы в легальное поле. «Изменились понятия, поэтому воры в законе занимаются бизнесом, у них есть акции, Деньги, добытые преступным путем, они вкладывают в предприятия, промышленность, концерны. От них имеют хорошие, официальные дивиденды. Им нет смысла прятать деньги, нужно наоборот показать официальный доход: уплатил 13% налога и спит спокойно», — поделился с URA.RU Игнатов.

Ранее экс-солистка Мариинского театра, бывший депутат Госдумы от партии «Единая Россия» и бывшая жена криминального авторитета Владимира Тюрина (Тюрик) Мария Максакова раскрыла доходы возлюбленного. По ее словам, экс-супруг является миллиардером, но скрывает свое состояние.