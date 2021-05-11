11 мая 2021
10 мая 2021
09 мая 2021

Назначение нового главы пермского МЧС вызвало беспокойство в крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по беженцам в ИТАР-ТАСС. Екатеринбург, мчс, погоны, шеврон мчс
ГУ МЧС России по Пермскому краю возглавил полковник внутренний службы Александр Урусов Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Назначение Александра Урусова главой ГУ МЧС России по Пермскому краю стало неожиданностью для региональных элит. Источники URA.RU из политтусовки края рассказали, что кандидатуру Урусова не согласовывали с местной властью и о нем практически ничего неизвестно.

«Вообще неожиданный товарищ. Неизвестный, его назначение, похоже, вообще ни с кем из местных не согласовывали», — рассказал URA.RU инсайдер. Другой собеседник в краевых органах власти сообщил URA.RU, что про Урусова ничего не известно.

Политэлита региона ожидает, что Урусов может начать кадровую чистку в рядах пермского ГУ МЧС. Высказывается предположение, что он может избавиться от тех, кто занял руководящие посты при губернаторе Максиме Решетникове. Впрочем, другой собеседник не видит какой-либо связи между Решетниковым и текущим назначением.

URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС России с просьбой прокомментировать решение о назначении Урусова и рассказать о задачах, поставленных перед ним. На момент публикации ответ не получен.

Урусов 4 мая был назначен врио начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю. 11 мая он провел первое оперативное совещание с руководителями структурных подразделений. До этого Урусов проходил службу в пензенском МЧС. Прежний глава ГУ МЧС Андрей Бабинцев был отправлен в отставку в середине марта 2021 года.

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