Мэр города-спутника Перми раскрыл свои доходы

Глава Краснокамского округа отчитался о доходах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Краснокамского городского округа (Пермский край) Игорь Быкариз за год стал беднее на 1,7 млн рублей. Сведения о доходах и имуществе чиновника за 2020 год опубликованы на сайте мэрии. Согласно им, за прошлый год Быкариз заработал без малого 4,7 млн рублей.

В собственности Быкариза значатся три легковых автомобиля: Jaguar F-pace, Toyota Land Cruiser 200 и УАЗ-3909 («буханка»), а также катер. Помимо этого, глава Краснокамского округа является собственником трех участков земли (два из которых принадлежат ему на праве общедолевой собственности), двух жилых домов площадью 120 и 140 кв. метров и нескольких помещений. Еще один жилой дом, а также квартира и земельный участок находятся в пользовании мэра.

Супруга Быкариза получила за прошлый год доход в размере 1,4 млн рублей. Она является собственником земельного участка и жилого дома.

В 2019 году Быкариз задекларировал доход в размере 6,4 млн рублей. Помимо указанного выше имущества, он имел в собственности автомобиль Hunday Solaris и прицеп.

Краснокамск является городом-спутником Перми. Расстояние между ними не превышает 40 километров. Быкариз возглавил округ в 2018 году. До этого он являлся топ-менеджером в структурах АО «Газпром газораспределение Пермь», занимал пост главы Уинского района и главы Коми-Пермяцкого округа.