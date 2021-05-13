В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин призвал перезапустить просветительское общество «Знание». Проект направлен на то, чтобы повысить уровень общей культуры населения, а также противодействовать попыткам фальсификации истории, заявил юрист, член Общественной палаты ХМАО Алексей Редькин.
«Если государство не занимается просветительской работой, то ей занимается другие не всегда дружеские государства. Происходит подмена понятий и жизненных ориентиров», — приводит слова Редькина сайт Экспертного клуба. Он отметил, что перезапуск просветительского общества «Знание» позволит повысить уровень общей культуры и социальной активности населения. Редькин добавил, что примеры «цветных» революций показывают, что бывает с государством, которое отдает просвещение другим.
По мнению главного редактора общественно-политической газеты «Юлдаш» в Мордовии Камиля Тангалычева, ключевым направлением станет работа с исторической правдой. «Нынешняя Россия сегодня старается политически противостоять мировым силам, стремящимся стереть из истории ее решающую роль в достижении победы над смертоносным нацизмом. Во всяком случае, именно эти силы в европейских странах мстительно стаскивают с постаментов памятники советским солдатам и маршалам», — говорит Тангалычев. По его словам, перезагрузка проекта позволит противодействовать попыткам фальсификации истории.
В целом это новый полезный тренд, отмечает председатель Молодежного правительства Республики Татарстан Алла Абросимова. По ее мнению, молодежь сегодня много времени проводит в интернете. «Думаю, одной из основополагающих кросс-тем всей платформы должна стать „цифровая трансформация“. Мир меняется ежесекундно, а это явление расширяет пространство изучения для деятелей науки в разных сферах», — считает Абросимова.
«Знание» — общественная некоммерческая организация, задача которой заключается в просветительской работе. Организация была широко известна во времена СССР, когда она активно занималась просвещением. В нынешнем виде общество действует с 2016 года. 12 мая состоялся съезд «Знания», где был утвержден наблюдательный совет. Его главой стал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Также в состав органа вошли помощники президента Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко, депутат Госдумы Любовь Духанина, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
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