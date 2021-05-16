Жители Перми обратились к губернатору, мэру и бизнесмену (архивное фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермяки создали петицию на сайте change.org с требованием открыть для жителей школу, построенную в микрорайоне «Красные казармы» города Перми. Петиция адресована губернатору края Дмитрию Махонину, главе Перми Алексею Демкину и владельцу холдинга «Сатурн-Р» Александру Репину. Горожане требуют от бизнесмена, компании которого построили в микрорайоне школу, исполнить решение суда и передать ее в собственность города.

«Терпение жителей давно исчерпано. Мы требуем от Александра Репина и его компании „Сатурн-Р“ выполнить его обещание и решение Арбитражного суда [Пермского края]», — сказано в петиции. На момент опубликования новости обращение подписало 63 человека. Репин на своей странице в Facebook написал, что готов передать городу школу в аренду за один рубль в месяц. В то же время бизнесмен заявил, что не намерен «смотреть на попирание своих прав» и продолжит судебное разбирательство с мэрией.

«Прошу вас, неравнодушных жителей, дополнить петицию пунктом о взятии школы муниципалитетом в аренду у меня за один рубль в месяц. Это позволит хоть с завтрашнего дня начать организацию процесса подготовки школы к новому учебному году и объявить долгожданный набор в классы. А я в любом случае продолжу судебный процесс и дойду до конца», — отметил Репин.