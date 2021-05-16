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Пермяки пожаловались губернатору на миллиардера. «Терпение жителей исчерпано»

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг обманутых пайщиков. Пермь
Жители Перми обратились к губернатору, мэру и бизнесмену (архивное фото) Фото:

Пермяки создали петицию на сайте change.org с требованием открыть для жителей школу, построенную в микрорайоне «Красные казармы» города Перми. Петиция адресована губернатору края Дмитрию Махонину, главе Перми Алексею Демкину и владельцу холдинга «Сатурн-Р» Александру Репину. Горожане требуют от бизнесмена, компании которого построили в микрорайоне школу, исполнить решение суда и передать ее в собственность города.

«Терпение жителей давно исчерпано. Мы требуем от Александра Репина и его компании „Сатурн-Р“ выполнить его обещание и решение Арбитражного суда [Пермского края]», — сказано в петиции. На момент опубликования новости обращение подписало 63 человека. Репин на своей странице в Facebook написал, что готов передать городу школу в аренду за один рубль в месяц. В то же время бизнесмен заявил, что не намерен «смотреть на попирание своих прав» и продолжит судебное разбирательство с мэрией.

«Прошу вас, неравнодушных жителей, дополнить петицию пунктом о взятии школы муниципалитетом в аренду у меня за один рубль в месяц. Это позволит хоть с завтрашнего дня начать организацию процесса подготовки школы к новому учебному году и объявить долгожданный набор в классы. А я в любом случае продолжу судебный процесс и дойду до конца», — отметил Репин.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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