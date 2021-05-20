В правительстве РФ признали глобальный кризис в стране

С 2020 года безработица в РФ выросла, темпы строительства жилья замедлились, а космическая программа перестала быть эффективной. Такую информацию озвучил министр экономического развития Максим Решетников. Его слова приводится на сайте правительства.
«Вырос уровень безработицы. Несмотря на интенсивную реализацию мероприятий, конечный показатель здесь самый большой. Упали инвестиции в основной капитал. Притормозились темпы строительства. Снизились позиции программы по развитию энергетики, потому что параметры по техническим присоединениям не были выполнены», — сказал он на брифинге Минэкономразвития.
Кроме того, Решетников отдельно выделил отставание космической программы. Причиной этого, по мнению министра экономического развития, стали ограничения из-за закрытых границ. «Низкую эффективность показала программа „Космическая деятельность России“. Не все объекты вовремя удалось сделать в связи с ограничением в поставках», — пояснил он.
В свою очередь, председатель правительства РФ Михаил Мишустин убежден, что правительство сделало все возможное для поддержки граждан в 2020 году. Несмотря на пандемию коронавируса и последующий экономический кризис в России, обязательные выплаты всем гражданам были произведены вовремя и в полном объеме. Семьи с детьми получали разовые детские выплаты, передает его слова деловое издание «Взгляд».
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