Основатель сети «Красное и белое» осваивает новый бизнес. Скрин

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Пятьдесят восьмой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, красное белое, магазин красное и белое, красное и белое, алкомаркет красное белое
Помимо «Красного и Белого», у Сергея Студенникова появился еще один актив Фото:

Основатель алкосети «Красное&Белое», житель Челябинска Сергей Студенников приобрел 51% доли торгового ритейлера «ФрешФрост». Согласно данным сервиса СБИС, его доля в уставном капитале составляет один миллион рублей.

Совладельцами ООО «ФФ» являются жители Москвы Дмитрий Мицук и Максим Русских, у которых Студенников приобрел доли в 29% и в 22% соответственно. Сама компания была зарегистрирована в декабре 2018 года. Как указано на сайте ритейлера, «ФрешФрост» управляет двумя продуктовыми магазинами в столице.

Теперь в собственности Студенникова находятся 23 бизнес-актива в России и 49% кампании Mercury Retail Group Limited, зарегистрированной на Кипре. В этой компании совладельцем являются торговые сети «Дикси» и «Бристоль». ПАО «Магнит» готовится выкупить долю «Дикси» и до 31 августа закрыть сделку. Сети «Красное&Белое» эта сделка не коснется.

Алкосеть, основанная Студенниковым, является одним из крупнейших ритейлеров в России. Под ее управлением находится более 9 тысяч магазинов. URA.RU направило запрос в пресс-службу сети с просьбой прокомментировать сделку с ООО «ФрешФрост».

Сергею Студенникову принадлежит 51% доли фирмы

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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