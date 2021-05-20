Свердловские госслужащие показали, сколько заработали они и их жены Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Сотрудники аппарата свердловского заксобрания отчитались о доходах за 2020 год. Данные размещены на официальном сайте областного парламента.

Больше всех заработал руководитель аппарата Сергей Демаков — он задекларировал почти 4 млн рублей дохода. В 2019 году его доход составил на 300 тысяч рублей меньше. Он владеет земельным участком, домом в 143,2 кв. метра, квартирой площадью 28,6 кв. метра. Еще две квартиры — 50,8 кв. метра и 80,8 кв. метра — находятся у чиновника в пользовании. Ездит Сергей Демаков на автомобиле Subaru Legacy. Супруга руководителя аппарата задекларировала более 1,4 млн рублей дохода.

Второе место по доходам занял глава отдела бухучета заксобрания Владимир Карасев, задекларировавший почти 3,5 млн рублей дохода. Он владеет двумя квартирами (36,8 и 42,8 кв. метров площадью), а также автомобилем Volvo S80. Доход чиновника за год снизился на 700 тыс. рублей.

На третьем месте — завотделом госзакупок Илья Фалалеев, получивший 3,18 млн рублей дохода. Он владеет квартирой в 55,9 кв. метров и автомобилем Toyota Camry. За год госслужащий увеличил доходы на 300 тысяч рублей. Супруга чиновника заработала более 2,4 млн рублей.

Депутаты областного парламента пока не обнародовали свои доходы. Срок публикации их деклараций истекает в июле.