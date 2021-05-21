21 мая 2021

Юрист объяснил, как безопасно давать в долг

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Простое сообщение с переводом может облегчить возврат долга Фото:

Первое правило при любых долговых отношениях с частными лицами — это сохранить переписку и написать сообщение при переводе денег. Об этом сообщил управляющий партнер компании «Кочерин и Партнеры», юрист Владислав Кочерин.

«Если вы переводите деньги в долг через приложение на смартфоне, то обязательно пишите в „Основании платежа“ или в сопутствующем сообщении, что деньги передаются в долг до определенного числа. Это будет основанием, чтобы в будущем требовать эту сумму назад через суд», — поделился Кочерин с радио Sputnik. Он отмечает также, что переписка в мессенджере является доказательством долговых отношений сторон. Переписка способствует раскрытию деталей займа и условий его передачи.

По данным судебных приставов на 2021 год, около 7 млн граждан РФ не могут выехать за границу из-за долгов и невыездного статуса. Долги россиян растут в самых разных сферах: ЖКХ, штрафы ГИБДД, неуплата алиментов, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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