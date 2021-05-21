Детали происшествия расследуются Фото: Дмитрий Мигалин, URA.RU

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Восточной—Малышева перевернулся автокран. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

ДТП произошло 22 мая около 10:00, сообщают в группе «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте». На месте происшествия работают инспекторы ДПС и бригада скорой помощи. По словам водителя автокрана, его подрезал другой автомобилист, из-за чего и произошла авария.

В отделе ГИБДД УМВД по Екатеринбургу на момент публикации новости не располагали информацией о ДТП. Там пообещали предоставить комментарий позднее.

Перевернувшийся кран Дмитрий Мигалин