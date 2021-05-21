21 мая 2021
20 мая 2021

В Екатеринбурге опрокинулся кран. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Детали происшествия расследуются Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Восточной—Малышева перевернулся автокран. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

ДТП произошло 22 мая около 10:00, сообщают в группе «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте». На месте происшествия работают инспекторы ДПС и бригада скорой помощи. По словам водителя автокрана, его подрезал другой автомобилист, из-за чего и произошла авария.

В отделе ГИБДД УМВД по Екатеринбургу на момент публикации новости не располагали информацией о ДТП. Там пообещали предоставить комментарий позднее.

Перевернувшийся кран

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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