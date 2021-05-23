Бывший зять Ельцина назвал его самое грубое ругательство

Ельцин не ругался матом, вспомнил его бывший зять Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый президент РФ Борис Ельцин никогда не матерился, хотя до начала своей политической карьеры работал на стройке. Об этом рассказал бывший зять Ельцина, экс-супруг Татьяны Юмашевой Алексей Дьяченко.

«Ельцин никогда не матерился. Что странно. Ведь он работал на стройке. Какой строитель не матерится? Да и в партийном аппарате это было принято. Как объяснить подчиненным, что они неправы? Но нет. Матерных слов он не употреблял. Ни дома, ни на работе, ни за бутылкой», — цитирует Дьяченко радио «Эхо Москвы».

Дьяченко отметил, что только один раз слышал от Ельцина «резкое слово». Он рассказал, что в этот момент чистил оружие у президента в кабинете в Барвихе. Ельцину принесли документы на подпись в папках разных цветов. «Одна из папок, естественно, красного цвета. Я решил приколоться», — сказал Дьяченко. Он спросил у Ельцина, что находится в красной папке и предположил, что там «доклад о встречах с внеземными цивилизациями». Президент укоризненно посмотрел и спросил: «Что за херню ты несешь?». По словам бывшего зятя Ельцина, эта «херня» стала самым страшным словом в лексиконе экс-президента.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал, как брал интервью у Ельцина. Журналист назвал президента «русским красавцем» и отметил, что он потрясающе выглядел, сообщает «Национальная служба новостей».