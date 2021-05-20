Журналист и телеведущий Владимир Познер оценил внешность первого президента РФ Бориса Ельцина. Воспоминания о встрече опубликованы на официальном сайте Познера.
«Мне предложили взять интервью у Ельцина. Это было на Новом Арбате. Ко мне вышел навстречу Ельцин — он выглядел потрясающе. Серебристые волосы, розовые щеки, такие пронзительные голубые глаза, костюм как будто вшит прямо. Такой русский красавец», — пояснил телеведущий.
Также журналист пояснил, что Ельцин прекрасно отвечал на вопросы, а когда интервью украли и показали на других каналах, предложил помощь, дополняет
Весной этого года Познер попал в скандал. Он высказался, что Грузия принадлежит Абхазии, а после прилетел в Тбилиси праздновать День рождения. Граждане Грузии собрались у гостиницы, требуя выдворить Познера из страны.
Подписывайтесь на URA.RU в