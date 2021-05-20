Познер восхитился Ельциным. «Русский красавец»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью Владимира Познера с Валентином Юмашевым в рамках фестиваля «Слова и музыка свободы – СМС». Екатеринбург, познер владимир
Журналист также назвал бывшего президента России прекрасным собеседником Фото:

Журналист и телеведущий Владимир Познер оценил внешность первого президента РФ Бориса Ельцина. Воспоминания о встрече опубликованы на официальном сайте Познера.

«Мне предложили взять интервью у Ельцина. Это было на Новом Арбате. Ко мне вышел навстречу Ельцин — он выглядел потрясающе. Серебристые волосы, розовые щеки, такие пронзительные голубые глаза, костюм как будто вшит прямо. Такой русский красавец», — пояснил телеведущий.

Также журналист пояснил, что Ельцин прекрасно отвечал на вопросы, а когда интервью украли и показали на других каналах, предложил помощь, дополняет MK.RU. Кроме того, Познер сообщил, что бывшего президента РФ спаивали специально. «Более того, его поили, его спаивали. В этом был интерес. Но об этом писали открыто совершенно, здесь не было никакого секрета».

Весной этого года Познер попал в скандал. Он высказался, что Грузия принадлежит Абхазии, а после прилетел в Тбилиси праздновать День рождения. Граждане Грузии собрались у гостиницы, требуя выдворить Познера из страны.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...