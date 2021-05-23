В Кремле объяснили, кому Путин пригрозил «выбить зубы»

Песков объяснил, что имел ввиду Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия готова дружить с другими государствами, но будет защищать свои интересы. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал «выбить зубы» тем, что не относится по-доброму к России. «Все от нас хотят что-то откусить, но они должны знать, что мы им выбьем зубы, чтобы они не могли кусаться», — сказал президент.

«Президент совершенно четко обозначил константу нашего мировоззрения. Мы хотим со всеми дружить, но эта дружба должна быть именно дружбой», — сообщил Песков в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин». Так пресс-секретарь президента прокомментировал его слова про «выбивание зубов».

Песков отметил, что Россия умеет дружить, но это должна быть именно дружба, а не диктат, менторство, обман или двойные стандарты. Об этом сообщает «Национальная служба новостей». «Но. Мы никогда никому не позволим претендовать на что-то наше. И мы достаточно сильны и мощны, чтобы никому этого не позволить», — заявил Песков.