Путин заявил, что власти выбьют зубы всем врагам России

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
РФ сделает все для обеспечения своей безопасности, отметил Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны «выбьют зубы» всем, кто не испытывает к РФ добрых намерений. Такое заявление глава государства сделал на заседании Российского организационного комитета «Победа».

«Все от нас хотят что-то откусить, но они должны знать, что мы им выбьем зубы, чтобы они не могли кусаться», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия — 1». По словам Путина, Россия будет делать все для укрепления своей безопасности.

Ранее Путин сравнил врагов России с шакалами и Шерханом из книги Редьярда Киплинга. Глава РФ отметил, что Москва не заинтересована в ухудшении отношений со странами мира. Путин рассказал, что враги России получат ассиметричный ответ своим действиям, передает «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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