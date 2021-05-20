Путин заявил, что власти выбьют зубы всем врагам России

Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны «выбьют зубы» всем, кто не испытывает к РФ добрых намерений. Такое заявление глава государства сделал на заседании Российского организационного комитета «Победа».
«Все от нас хотят что-то откусить, но они должны знать, что мы им выбьем зубы, чтобы они не могли кусаться», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия — 1». По словам Путина, Россия будет делать все для укрепления своей безопасности.
Ранее Путин сравнил врагов России с шакалами и Шерханом из книги Редьярда Киплинга. Глава РФ отметил, что Москва не заинтересована в ухудшении отношений со странами мира. Путин рассказал, что враги России получат ассиметричный ответ своим действиям, передает «Дни.ру».
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