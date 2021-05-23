Глава Минздрава рассказал о массовой проверке россиян

Диспансеризацию хотят проводить в парках Фото: Екатерина Сычкова

В России планируют расширить программу диспансеризации населения. Для этих целей состояние здоровья начнут проверять в приспособленных для этого временных помещениях, в том числе в парках. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Почему в парках? Так делают многие страны. И мы сейчас рассматриваем подобный механизм: задействовать спортивные залы, какие-то помещения с большими объемами. Там, где много людей, можно и нужно сделать так, чтобы человек „по дороге“, в парке, где гуляет с коляской, или пришел посидеть на лавочке, заодно прошел осмотр», — сказал Мурашко в интервью «Российской газете». По словам министра, врачи будут проводить осмотр очно.

Мурашко рассказал, что в прошлом году он вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным открывал первый такой павильон в парке. «Пока для завершения обследования нужно прийти в поликлинику. Но отказываться от такой практики не надо», — добавил он.

За пределами Москвы могут работать мобильные комплексы, которые будут разворачивать в спортзалах и немедицинских организациях. По словам Мурашко, в отдаленных населенных пунктах можно собирать группы людей и на микроавтобусах привозить их на диспансеризацию. «Многие районы и регионы сегодня начали так делать. Это хорошая практика», — сказал министр. Мурашко уточнил, что транспорт в 2021 году закупят регионы, деньги из федерального бюджета потратят на модернизацию здравоохранения.

Ранее россиянам напомнили о праве на дополнительный выходной для прохождения диспансеризации. Об этом URA.RU сообщил первый зампред комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский.