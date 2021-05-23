В Пермский край идут заморозки

Похолодание в Прикамье ожидается к середине недели Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Пермском крае ожидается понижение температуры воздуха до ноля градусов. Холодный воздух в регион принесет антициклон из Скандинавии, сообщается на сайте «Метеоролог и я». Похолодание начнется во вторник и усилится к середине недели. При этом отмечается, что температура воздуха на текущей неделе останется выше климатической нормы на три-четыре градуса.

«В среду Пермский край попадет на южную периферию Скандинавского антициклона. Похолодание продолжится, особенно в северных районах. К четвергу центр антициклона сместится на Пермский край. Ночь ожидается холодной, по северо-востоку температура воздуха понизится до ноля градусов», — сообщается на сайте.

В понедельник в отдельных районах края днем возможно до 28 тепла, ночью — 12-17 градусов. Во вторник ожидается от 15 градусов на севере края и до 20 градусов — по югу. Такая же погода сохранится в среду. В четверг температура воздуха повысится до 22 градусов (по северу края от 12-17 тепла). Но ночью может похолодать до 5 градусов (по северу и востоку края — до ноля градусов). В пятницу днем 20-25 градусов, ночью — 6-11 тепла.

По предварительным прогнозам, в субботу в крае сохранится теплая погода с кратковременными дождями и грозами. В воскресенье фронт арктического вторжения принесет в Прикамье дожди и значительное понижение температуры.