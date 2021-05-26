Источник рассказал, как изменится правительство Текслера

Новых сотрудников Алексея Текслера будут набирать через конкурсные процедуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

В два новых управления в структуре правительства Челябинской области, создание которых анонсировал губернатор Алексей Текслер, сотрудников будут набирать через конкурсные процедуры. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона.

«Это принципиально новые для правительства области управления и здесь нужны особые специалисты», — пояснил инсайдер. Согласно постановлениям, опубликованным на официальном портале, штатная численность управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое напрямую будет подчиняться Текслеру, составит 11 человек. Управление также станет курировать работу комиссии по урегулированию конфликтов в правительстве области.

За работу управления по работе с Госсоветом РФ, которое останется в составе аппарата правительства, будет отвечать первый замруководителя аппарата, начальник экспертно-аналитического управления Иван Куцевляк. Штатная численность новой структуры составит 8 человек.

Текслер анонсировал не только новые структуры, но и заявил о создании координационного центра для оперативного выполнения приоритетных задач, требующих межведомственного взаимодействия. За работу центра будет отвечать министр имущества региона Александр Богашов, чей статус с 24 мая повышен до вице-губернатора.

«Центр не предполагает постоянной штатной численности. Это механизм матричной структуры управления конкретными задачами и проектами, предполагающий вовлечение действующих сотрудников различных органов на период задачи», — сообщил URA.RU первый вице-губернатор, руководитель аппарата губернатора и правительства Виктор Мамин.