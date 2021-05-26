Депутату гордумы Перми Ирине Горбуновой закрыли доступ к соцсети «ВКонтакте» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Страницу депутата Пермской городской думы Ирины Горбуновой заблокировали администраторы социальной сети «ВКонтакте». Сообщение о блокировке появилось на странице Горбуновой.

«К сожалению, нам пришлось заблокировать страницу Ирины за нарушение правил сайта», — сказано на заблокированной странице депутата в соцсети.

Связаться с Гобуновой не представилось возможным. В приемной пермского лицея №9 («Дельта»), где Горбунова работает директором, на звонки не ответили. Также на момент публикации Горбунова не ответила и не прочитала сообщения корреспондента URA.RU в Facebook, где ее страница не заблокирована. В официальном сообществе соцсети «ВКонтакте» ее сотрудники не ответили на вопрос о причинах блокировки страницы депутата.

URA.RU писало про поборы в пермском лицее «Дельта». Отец одного из учеников лицея рассказал, что из-за отказа сдавать деньги на нужды образовательного учреждения его сына начали травить учителя и директор лицея. Из-за этого мужчина вышел на одиночный пикет у Кремля, а после объявил голодовку. Позже экс-начальник департамента образования Перми Людмила Серикова написала в своем Instagram, что Горбунову собираются уволить. Депутат в настоящий момент все еще является директором лицея.

Скрин: Ирина Горбунова, ВКонтакте