Глава ВТБ объяснил «жадность» бизнесменов

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, костин андрей
По мнению Андрея Костина, бизнес должен больше вкладываться в социальные проекты Фото:

Глава банка ВТБ Андрей Костин объяснил жадность бизнеса его «природной особенностью». Он отметил, что максимизация прибыли не должна делаться за счет общества — между ним и бизнесом должен быть баланс.

«Если говорить о жадности, то еще Маркс писал, что максимизация прибыли является природной особенностью бизнеса. Другое дело, что это не должно делаться за счет общества», — рассказал Костин в интервью РБК. По мнению главы ВТБ, бизнес должен тратить больше денег на социальные проекты — у него есть такая возможность.

Недавно премьер-министр Михаил Мишустин упрекнул производителей и торговые сети в жадности. По его мнению, это стало причиной роста цен на социально значимые продукты в России, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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