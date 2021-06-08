Власти РФ хотят ввести новые привилегии для церкви

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Юбилейный архиерейский собор РПЦ. Москва, рпц, храм христа спасителя, патриарх кирилл, гундяев кирилл, христиане, ххс
Религиозные организации смогут пользоваться госимуществом на безвозмездной основе Фото:

В правительстве РФ рассматривается вопрос о закреплении за РПЦ права пользования госимуществом на безвозмездной основе. Религиозные организации смогут пользоваться имуществом в том случае, если оно не может быть передано им в собственность. Законопроект рассмотрят в Госдуме.

«Необходимо обеспечить религиозным организациям возможность в соответствии с нормами Гражданского кодекса продолжить безвозмездное пользование государственным или муниципальным имуществом религиозного назначения», — сообщается в проекте закона. Он опубликован на портале правовой информации. Сейчас закон не уточняет правила передачи перепрофилированного имущества и механизм защиты прав церкви, отмечается в документе.

В документе также сказано, что теперь религиозные организации имеют право на возмещение понесенных расходов на перепрофилирование, реконструкцию такого имущества с согласия его собственника. Данный порядок не касается того имущества, которое не предназначено для религиозных нужд.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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