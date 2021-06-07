Синоптики предупредили жителей ХМАО о заморозках и грозах

В ХМАО ожидается дождливая погода с грозами и заморозками до -2 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ХМАО ожидается сильный дождь с грозой, а также похолодание до -2 градусов ночью. Об этом рассказали в гидрометцентре региона.

«8 июня в юго-восточных районах сильный дождь, гроза. Ветер северных направлений умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью 0, +5 градусов, днем +8, +13 градусов. 9 и 10 июня местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный слабый. Температура ночью +3,-2 градуса, днем +16, +21 градусов», — сказано на сайте гидрометцентра. Однако начиная со следующей недели ожидается потепление до 25 градусов тепла.

По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в течение семи дней средняя температура в Ханты-Мансийске составит от +12 до +14 градусов, однако к выходным поднимется до 25 градусов тепла. Всю неделю ожидается пасмурная погода, в четверг — небольшой дождь.

В Сургуте также будет пасмурная погода с небольшим дождем в среду и субботу. Средняя температура днем составит 9-12 градусов тепла. К концу недели также ожидается резкое потепление до +25 градусов.

В Нижневартовске ожидается прохладная и дождливая неделя. Средняя температура до конца недели составит 9-10 градусов тепла. В субботу синоптики прогнозируют грозу и сильный дождь. Начиная с субботы начнет резко теплеть до +25 градусов