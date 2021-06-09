СК опубликовал видео с места смертельного ДТП в Лесном

СК РФ показал видео с автобусом, попавшим в ДТП в Лесном Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пресс-служба следственного управления СК РФ по Свердловской области опубликовала видео, на котором показан автобус, въехавший в толпу людей в Лесном. Кадры есть в распоряжении URA.RU.

На видео автобус, съехавший с дороги, стоит в кустах. Он двигался по маршруту №4.

Авария произошла утром 10 июня городском поселке Горном в Лесном. В автобусе были рабочие ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». По версии следствия, у автобуса отказали тормоза, он влетел в толпу людей. Шесть человек погибли, у раненых травмы разной степени тяжести. Сейчас силовики проводят проверку по факту происшествия. Вертолеты с пострадавшими должны вылететь в одну из больниц Екатеринбурга.