09 июня 2021

СК опубликовал видео с места смертельного ДТП в Лесном

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с автобусом на Плотинке. Екатеринбург, емуп моап, автобус, гортранс, городской транспорт, автопредприятие
СК РФ показал видео с автобусом, попавшим в ДТП в Лесном Фото:

Пресс-служба следственного управления СК РФ по Свердловской области опубликовала видео, на котором показан автобус, въехавший в толпу людей в Лесном. Кадры есть в распоряжении URA.RU.

На видео автобус, съехавший с дороги, стоит в кустах. Он двигался по маршруту №4.

Авария произошла утром 10 июня городском поселке Горном в Лесном. В автобусе были рабочие ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». По версии следствия, у автобуса отказали тормоза, он влетел в толпу людей. Шесть человек погибли, у раненых травмы разной степени тяжести. Сейчас силовики проводят проверку по факту происшествия. Вертолеты с пострадавшими должны вылететь в одну из больниц Екатеринбурга.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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