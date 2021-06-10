Никита Михалков стал одним из первых посетителей выставки Фото: пресс-служба «Фонда святой Екатерины»

Народный артист России и режиссер Никита Михалков прибыл в Екатеринбург на премьеру выставки «Александр Невский — судьба России». Экспозиция, не имеющая аналогов в России и мире, собрала в себе все доступные технические возможности для проведения подобных мероприятий.

«Я считаю, что это событие огромной исторической важности. Очень важно, что это здесь [в Екатеринбурге], в городе с невероятной героической и трагической судьбой. Город был опорой и тылом, где ковалась победа», — заявил режиссер Никита Михалков.

Экспозицию подготовил «Фонд святой Екатерины», учрежденный меценатами Андреем Симановским («Сима-Ленд»), Андреем Козицным (УГМК) и Игорем Алтушкиным (РМК). Помимо Никиты Михалкова, среди почетных гостей открытия можно было заметить командующего ЦВО (Центрального военного округа) Александра Лапина, министра культуры Свердловской области Светлану Учайкину и митрополита Екатеринбургской епархии Евгения Кульберга

Никита Михалков вновь посетил Екатеринбург Пресс-служба «Фонда святой Екатерины»

Председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и митрополит Евгений Кульберг наблюдают за экспозицией пресс-служба «Фонда святой Екатерины»

Выставка заняла весь второй этаж парка «Россия — моя история». На входе гостям сразу дают понять, что экспозиция будет использовать все технологии на максимум. В первом зале для посетителей открываются макет родины Александра Невского — Переславля-Залесского. С помощью специальных кнопок на огромном экране раскрывается воссозданный город и его окрестности.

Еще одним элементом погружения стала VR-комната. В ней любой желающий может надеть очки виртуальной реальности, погрузившись в сражения 800-летней давности. Однако самое большое впечатление на первых гостей воспроизвела большая комната с пятиметровым мультимедийным экраном и звуковым сопровождением, окунающая в момент Ледового побоища.

На протяжении всей экскурсии на стенах расположены комиксы с историей Александра Невского. Как уверяют авторы проекта, это самая оптимальная форма для изучения жизни князя.

«Выставка — это возможность обратиться к истокам, взглянуть на себя как преемника тех великих людей, которые закладывали основы нашей государственности и культуры, завет которых мы не в праве нарушить», — говорит Игорь Алтушкин.

Выставка откроет свои двери для всех желающих уже 11 июня. А в День России все гости смогут посмотреть новую экспозицию бесплатно.

Высота мультимедийного экрана составляет 5 метров Пресс-служба «Фонда святой Екатерины»