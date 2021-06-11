Главы Тюмени и ЯНАО стали лидерами по упоминаемости в соцсетях

Губернаторы Тюменской области и ЯНАО Александр Моор и Дмитрий Артюхов вошли в топ-3 рейтинга по доле позитивных упоминаний в соцсетях в мае. Соответствующее исследование опубликовано на сайте Центра политической конъюнктуры (Москва).
«На втором месте рейтинга — руководитель ЯНАО Дмитрий Артюхов (доля позитивных упоминаний 22,4%), на третьем — губернатор Тюменской области Александр Моор (21,7%)», — говорится в исследовании. Авторы рейтинга отметили, что Артюхова хвалили, в частности, за строительство мостов в регионе, а Моора — за борьбу с лесными пожарами и помощь пострадавшим от огня.
Лидером по доле позитивных упоминаний стал глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов (28,8%). В антирейтинге по доле негатива первое место занял губернатор Воронежской области Александр Гусев (31,83%).
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