Главы Тюмени и ЯНАО стали лидерами по упоминаемости в соцсетях

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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, моор александр, артюхов дмитрий, госсовет
Губернаторов Александра Моора и Дмитрия Артюхова часто хвалили в соцсетях Фото:

Губернаторы Тюменской области и ЯНАО Александр Моор и Дмитрий Артюхов вошли в топ-3 рейтинга по доле позитивных упоминаний в соцсетях в мае. Соответствующее исследование опубликовано на сайте Центра политической конъюнктуры (Москва).

«На втором месте рейтинга — руководитель ЯНАО Дмитрий Артюхов (доля позитивных упоминаний 22,4%), на третьем — губернатор Тюменской области Александр Моор (21,7%)», — говорится в исследовании. Авторы рейтинга отметили, что Артюхова хвалили, в частности, за строительство мостов в регионе, а Моора — за борьбу с лесными пожарами и помощь пострадавшим от огня.

Лидером по доле позитивных упоминаний стал глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов (28,8%). В антирейтинге по доле негатива первое место занял губернатор Воронежской области Александр Гусев (31,83%).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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